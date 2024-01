Oriente Petrolero está en busca de un centro delantero

Oriente Petrolero aún no cerró su ventana de incorporaciones. El conjunto Albiverde es uno de los equipos que más contrato para esta temporada, sin embargo está en busca de un jugador más.



Precisamente se trata de un centro delantero que compita por el puesto junto al experimentado Marcos Riquelme.



“Este tiempo ha sido muy provechoso. Hemos tenido una comunicación muy fluida con la dirigencia, eso nos ha permitido consensuar muchas cosas de manera muy rápida y así también poder cerrar los fichajes que necesitamos”, manifestó Rodrigo Venegas, director técnico del primer plantel.



“La posición que hoy en día estamos buscando y valorando es en ataque, los vamos a hacer con calma. Queremos otro centro delantero que venga a acompañar a Marcos Riquelme”, añadió el estratega chileno.



De momento, no se han barajado nombres sobre el posible refuerzo. Lo cierto es que no será boliviano, ya que a Oriente aún le sobra un cupo de extranjero.