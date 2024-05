Oriente Petrolero: Gery Vargas será el árbitro ante The Strongest en la fecha 4

Gery Vargas tendrá un sartén caliente. La hinchada enemistada con la dirigencia y con críticas muy duras contra los jugadores, y además con la emergencia deportiva de sumar una victoria en condición de local. Probablemente, sea el partido más caliente de la fecha.



Oriente Petrolero necesita una victoria de manera urgente. El refinero suma apenas 3 puntos en tres partidos jugados, y esta cuarta jornada ante The Strongest podría calmar las aguas o avivar las llamas en la interna del club cruceño.



El equipo que dirige Víctor Hugo 'Tucho' Antelo había sido derrotado en condición de visitante ante Aurora (3-1), venció a Universitario (2-1), y tropezó nuevamente ante Independiente (3-2). En los tres partidos, la falta de consistencia física hicieron que el refinero ponga en riesgo el partido. En los tres comenzó ganando, y solo en uno pudo sostener el resultado.



A esto se suman los errores individuales de algunos jugadores refineros, que también hicieron pagar caro en resultados negativos. En todo ese contexto, y ante uno de los equipos más competitivos del país, Oriente recibirá a The Strongest.



Gery Vargas estuvo en boca de todos en la fecha 3. El juez orureño dirigió el partido entre Blooming y Universitario, y lo hizo de manera discreta. Tuvo una polémica (no expulsó a un jugador del manzanero), pero Gery no incidió en el resultado o en el desarrollo del juego.



El árbitro tuvo toda la atención en este partido por el antecedente que este carga:



En 2022 y 2024, Vargas fue el juez en dos encuentros donde Blooming afirmó haber sido perjudicado por su arbitraje. El primero ocurrió en el torneo Apertura 2022, durante los cuartos de final contra Nacional Potosí.



Blooming perdió 3-1 en el partido de ida y empató la serie con un 2-0 en la vuelta, anotando el segundo gol al minuto 96. Posteriormente, Blooming ganó en los penales, pero se quejó de la excesiva permisividad de Vargas con las pérdidas de tiempo, acumulando más de 30 minutos de juego detenido.



El segundo incidente tuvo lugar en la fase de grupos del torneo Apertura 2024. Blooming necesitaba una victoria por más de dos goles para clasificar a los cuartos de final, pero solo logró un 2-1.



Nuevamente, Vargas fue criticado por permitir interrupciones prolongadas del juego, con un video del club indicando que se perdieron 46 minutos sin jugar al fútbol.



Además, en febrero de 2023, Vargas fue acusado por Guabirá de favorecer a Bolívar en un partido donde los paceños ganaron 2-1 en Montero. Los rojos se quejaron de un gol polémico validado por Vargas.



El partido programado para este domingo, a partir de las 19:30, será un nuevo examen para Gery Vargas.