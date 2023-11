Oriente Petrolero hace oficial la salida de Antonio Puche

No hay vuelta atrás. Antonio Puche no va más en la dirección técnica de Oriente Petrolero.



La noticia se dio a conocer el lunes en la noche, pero el club lo oficializó este martes en sus redes sociales.



“Oriente informa a sus socios es hinchas, que Antonio Puche ya no formará parte de nuestro plantel. ¡Gracias por todo profe!”, indica la publicación en Facebook.



El estratega español presentó su renuncia luego de haber dirigido 15 partidos, de los cuales ganó 5, empató 5 y perdió 6.