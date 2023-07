Oriente Petrolero hizo oficial el retorno de José Alfredo Castillo

“Muy contento de que me hayan abierto las puertas, el llamado de Ronald (Raldes-presidente del club) un día antes de que se cierre el libro de pases la verdad que me sorprendió. Después el hablar con Guillermo (Hoyos-DT) y darme la bienvenida al club, que no tenía problemas en recibirme, fue una alegría la cual la compartí con mi familia… y ahora nuevamente en casa”, agregó Castillo.