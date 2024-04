Oriente Petrolero ingresó en paro por incumplimiento de salarios

El primer plantel de Oriente Petrolero cumplió su segundo día de paro en reclamo de salarios adeudados. Los dirigidos por Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, no se entrenaron el miércoles y tampoco lo hicieron el jueves. Existe gran malestar por el incumplimiento de la dirigencia albiverde, desde la interna verdolaga, se informó que la institución refinera les adeuda entre dos y casi tres meses a los futbolistas.



La molestia viene desde la anterior semana. Los jugadores no han recibido una respuesta por parte del directorio que lidera Ronald Raldes. El presidente de club se comprometió a pagar el pasado martes, pero no cumplió con su palabra.