Oriente Petrolero: las cinco 'finales' para zafar del descenso

Los últimos cinco partidos de la temporada se han convertido en una verdadera prueba de fuego para los cruceños, quienes luchan por salvarse del descenso. A continuación, en DIEZ analizaremos cada uno de estos enfrentamientos decisivos:



1. Oriente Petrolero vs. Aurora (Tahuichi Aguilera): El primer desafío será frente al celeste cochabambino en suelo cruceño. La victoria en este encuentro será crucial, ya que enfrentaban a un rival que no suele pasarla bien en Santa Cruz. No ganó en esta temporada en este departamento.



2. Libertad Gran Mamoré vs. Oriente Petrolero (Beni): El siguiente obstáculo los llevará al Beni, donde se medirán contra Libertad Gran Mamoré. Este partido fuera de casa será una oportunidad para sumar puntos valiosos y mantenerse alejados de la zona de descenso. El beniano no tiene DT tras la renuncia de Humberto Viviani, y es un rival directo en la lucha del descenso.



3. Oriente Petrolero vs. Vaca Diez (Tahuichi Aguilera): Regresando a Santa Cruz, Oriente Petrolero se recibirá a Vaca Díez. La importancia de ganar en su estadio no puede subestimarse, ya que su hinchada espera con ansias una actuación sólida de su equipo, ante otro rival directo en la zona baja.



4. Always Ready vs. Oriente Petrolero (El Alto): El desafío en El Alto contra Always Ready es totalmente complicado. Las altitudes de esta región boliviana a menudo afectan el rendimiento de los equipos visitantes. Habrá que esperar cómo llega Oriente Petrolero a esta difícil visita, donde sacar el empate sería una proeza.



5. Oriente Petrolero vs. Wilstermann (Tahuichi Aguilera): El último partido de la temporada se llevará a cabo en casa, en el Estadio Tahuichi Aguilera. Enfrentando a Wilstermann, uno de los equipos más fuertes de Bolivia y que pelea una clasificación a Copa Sudamericana. Dependiendo cómo le fue a Oriente en los anteriores partidos, este podría ser el definitivo para saber si mantiene o no la categoría.