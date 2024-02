Oriente Petrolero llega al Clásico sin DT: Rodrigo Venegas no va más

Aunque aún no se ha realizado el anuncio oficial por parte del club, todo indica que el entrenador Rodrigo Venegas fue cesado en Oriente Petrolero luego de la derrota frente a Bolívar. Los resultados adversos durante la pretemporada y el inicio desfavorable en el torneo, con dos caídas ante Wilstermann y Bolívar, habrían sido determinantes para su salida.



Según información extraoficial, Venegas habría llegado a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su contrato. Los jugadores del plantel fueron convocados para un entrenamiento este viernes por la mañana, donde se espera que el estratega se despida de sus pupilos.



El paso de Venegas por Oriente Petrolero fue breve, asumiendo el cargo en una situación complicada tras la renuncia de Antonio Puche, con el equipo luchando por no descender en la División Profesional. Desde su presentación a principios de noviembre de 2023, dirigió los últimos cinco partidos de esa temporada, logrando evitar el descenso. Sin embargo, en la pretemporada 2024 y los dos partidos oficiales disputados hasta el momento, los resultados no fueron favorables, lo que habría precipitado su salida.



Venegas deja el cargo luego de haber dirigido dos partidos oficiales, ambos con derrota ante Wilstermann y Bolívar, respectivamente. Su gestión incluyó también cuatro amistosos de pretemporada, sin ni una sola victoria.



El apuntado por Ronald Raldes y compañía parece ser Tucho Antelo. ¿Se dará?