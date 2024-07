Oriente Petrolero, obligado a vencer a Wilstermann para asumir el liderato del Clausura

La situación de Oriente Petrolero ha cambiado drásticamente en los últimos meses. Desde la llegada de Joaquín Monasterio como director técnico, el equipo ha mostrado una notable mejoría, logrando tres victorias consecutivas que lo han catapultado a la pelea por los primeros puestos en la División Profesional. Los triunfos ante San Antonio, Guabirá y Real Santa Cruz han devuelto la confianza al plantel, y la expectativa es alta: ¿podrá el equipo alcanzar su cuarta victoria al hilo? Este martes, a partir de las 20:00 en el estadio Tahuichi Aguilera se conocerá la respuesta en un encuentro crucial para sus aspiraciones.



El ambiente en el club es optimista, y Monasterio tiene a su disposición un equipo completo para enfrentar a Wilstermann. El entrenador evaluará si repite el mismo once que utilizó en el último partido o si opta por realizar algunas variantes. Es probable que Ricky Añez regrese a su posición natural en el mediocampo, lo que permitiría incluir a un defensor central en la alineación. Monasterio también confirmó que César Danco García sigue en los planes del club, lo que podría significar su aparición en el partido contra los cochabambinos.



Por otro lado, el zaguero uruguayo Sebastián Ramírez, quien debutó en el último encuentro, podría tener más minutos en la cancha. A pesar de las posibles modificaciones, Monasterio cree firmemente que un equipo ganador no debe ser alterado, lo que sugiere que podría mantener la base que le ha dado buenos resultados hasta ahora.



Si Oriente Petrolero logra la victoria este martes, alcanzará su cuarta victoria consecutiva y se posicionará en el primer lugar del torneo Clausura con 15 puntos, superando a The Strongest y Bolívar, que actualmente tienen 14. Sin embargo, para consolidar su liderazgo, deberá esperar que ambos equipos paceños no sumen puntos en sus próximos encuentros. La academia se enfrentará a GV San José, mientras que The Strongest visitará a Always Ready.



Además del liderato, un triunfo significaría un impulso significativo en la tabla general, que define los premios internacionales y los descensos. Con tres puntos más, Oriente alcanzaría los 25 puntos y se colocaría en el cuarto lugar, en zona de Copa Sudamericana, acercándose a la clasificación para la Copa Libertadores.



En el lado opuesto, Wilstermann llega al encuentro con un inicio agridulce en el Clausura. A pesar de haber vencido 2-0 a Royal Pari en su último partido, el equipo dirigido por Eduardo Villegas ha mostrado un juego colectivo inconsistente. Actualmente, el Rojo se encuentra en la antepenúltima posición de la tabla acumulada, con 16 puntos, lo que lo mantiene en una situación complicada.



Villegas tiene claro el esquema que utilizará, aunque podría realizar algunas modificaciones, especialmente en la delantera. Se espera que el goleador Ariel Nahuelpán, quien ha estado relegado al banco de suplentes, recupere su lugar en el once inicial, lo que podría significar la salida de Jefferson Tavares.