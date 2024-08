Oriente Petrolero recuerda su triunfo épico en El Alto con una subasta de camisetas

El triunfo de Oriente Petrolero sobre Always Ready por 3-2 en El Alto quedará grabado en la memoria de los hinchas refinados, ya que no se trata de una simple victoria, sino de tres puntos históricos en un reducto donde nunca antes un equipo cruceño había logrado sumar de a tres. Este emocionante encuentro, disputado el pasado viernes, marcó un hito en la historia del club y dejó una huella imborrable en sus hinchas.



Oriente Petrolero rompió una mala racha en el estadio de Villa Ingenio gracias a los goles de Gilbert Álvarez y a la magnífica actuación del arquero Alejandro Torres, quienes fueron claves en la obtención de estos valiosos tres puntos. La victoria no solo representa un avance en la tabla de posiciones, sino también un logro significativo para el equipo, que había enfrentado dificultades en sus visitas anteriores a este escenario.



La dirigencia del club, encabezada por su presidente Ronald Raldes, está decidida a no dejar que este logro se olvide rápidamente. Para inmortalizar este momento, han optado por subastar las camisetas utilizadas por los jugadores en ese partido histórico. “¡Ahora podés tener la polera de tu ídolo! Subasta exclusiva de las camisetas de la victoria en El Alto frente a Always Ready”, indica el posteo del club en sus redes sociales.



La publicación incluye una lista de los jugadores que formaron parte de la convocatoria, destacando nombres como Alejandro Torres, César García, Diego Barreto, Hugo Dorrego, Marcos Riquelme y Gilbert Álvarez. Los hinchas de Oriente que deseen adquirir algunas de estas camisetas deberán pagar un mínimo de 600 bolivianos para participar en la puja. Aquellos que ofrezcan la mayor cantidad de dinero se llevarán las camisetas más codiciadas, con el nombre y el número de su jugador favorito.



La subasta estará abierta hasta el sábado 24 de agosto a las 12:00, y la entrega de las camisetas se realizará el domingo 25 en el vestuario del estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, después del partido contra Nacional Potosí, programado para las 19:30 y correspondiente a la fecha 13 del torneo Clausura.