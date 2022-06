Oriente Petrolero tendrá la baja obligada de Juan Salvador Mercado

Escucha esta nota aquí

El director técnico de Oriente Petrolero. Erwin Sánchez, está obligado a mover su equipo titular de cara al encuentro con Bolívar a jugarse este jueves (20:00), en el estadio Hernando Siles de La Paz. Con relación al onceno que presentó en la ida de cuartos de final del torneo Apertura, no podrá contar con Juan Salvador Mercado.

El jugador acumuló su quinta tarjeta amarilla el domingo, en la victoria por 1-0 ante la academia paceña y por tal motivo quedó suspendido automáticamente un partido.

Con esta baja, los refineros pierden a un hombre de marca y de buen quite de balón, algo que necesitarán bastante jugando en condición de visitantes. Por ahora, aún no se ha confirmado quién ocupará esa plaza.

Otro que no puede ser tomado en cuenta para visitar a Bolívar es el arquero Bruno Rivas, quien fue expulsado el domingo estando en el banco de suplentes, por lo tanto, se da por hecho que el joven guardameta Paolo García viajará a La Paz por si se lo requiere, ya que el titular indiscutible ene se puesto es Wilson Quiñónez.

Algo que da tranquilidad en el campamento albiverde es que Alexis Ribera y Miguel Ríos están recuperados de los golpes que sufrieron durante el encuentro de ida con la academia paceña. Si el DT los requiere están a disposición para ser tomado en cuenta para la revancha.

El equipo cruceño necesita empatar o ganar en la sede de Gobierno para clasificarse directamente para semifinales. Si pierde por un gol de diferencia habrá penales para definir al semifinalista, pero si Bolívar vence por dos o más goles de diferencia obtendrá el boleto para la siguiente fase.

La delegación de Oriente Petrolero viajará a La Paz este jueves por la tarde, solo unas horas antes del partido.

Cuartos de final

Sábado 28 de mayo

Nacional 3-1 Blooming

Domingo 29 de mayo

Always Ready 2-1 Palmaflor

Royal Pari 0-3 The Strongest

Oriente P. 1-0 Bolívar

Miércoles 1 de junio

Palmaflor 16:00 Always Ready

The Strongest 20:30 Royal Pari

Jueves 2 de junio

Bolívar 20:00 Oriente P.

