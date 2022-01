Oriente Petrolero, todavía no ilusiona

Escucha esta nota aquí

Oriente Petrolero fue el primero de los equipos cruceños en arrancar la pretemporada, sin embargo eso no alcanza para calmar la ansiedad de sus hinchas que quieren un equipo que ilusione y no se conforme con lo hecho el año pasado, que aspire a cosas mayores en el 2022.



Tampoco los dejan muy tranquilos los refuerzos extranjeros que arribaron para sustituir a los foráneos que se fueron con más pena que gloria, tal el caso de Elkin Blanco y Dayro Moreno.



El primero en llegar fue el mediocampista argentino Luciano Guaycochea, de 29 años, proveniente del Deportivo Morón, que milita en la segunda categoría de su país.



Una opción para la generación de juego, tras el alejamiento de dos hombres desequilibrantes como Henry Vaca y Juan Carlos Montenegro.



Luego se anunció la contratación del defensor uruguayo Leandro Agustín Zazpe, de 27 años, que viene del Albion FC, recién ascendido a la Primera División uruguaya. Cubrirá el lugar dejado por el argentino Daniel Franco.



Oriente incorporó también a jugadores nacionales, entre ellos a Samuel Guzmán y Miguel Ríos, de Real Santa Cruz, y a Juan Mercado, de Guabirá.



Guzmán tiene 20 años, es un extremo por izquierda o lateral volante que tuvo un buen desempeño y fue convocado a la selección nacional.



Cubrirá un sector que dejaron vacante Francisco Rodríguez y Juan Pablo Aponte.



Ríos, de 29 años, juega en el sector opuesto a Guzmán, cumpliendo la función de volante o atacante, aunque su promedio de gol es bajo (cinco en su carrera).



Mercado, de 25 años, es un volante central que en algunas ocasiones jugó de marcador central. Es una alternativa en la zona de obstrucción.



Sin embargo, los seguidores del Albiverde empiezan a expresar su disconformidad en las redes por el armado del equipo.



Por ejemplo, algunos se molestaron porque Luis Alberto Gutiérrez firmó para Royal Pari y no regresó a Oriente porque, supuestamente, no interesó a quienes gestionan las contrataciones. Siguen esperando a Juan Carlos Arce, por ejemplo.



No están de acuerdo con la austeridad que muestra el directorio desde que se hizo cargo del club, quieren un Oriente que haga ruido con nombres que entusiasme y motive. Que piense en grande.