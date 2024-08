Oriente Petrolero volvió a ingresar en paro

El martes se confirmó que el primer plantel de Oriente Petrolero volvió a entrar en paro como forma de protesta por los salarios adeudados. Una fuente cercana del club refinero confirmó a El Deber Sports que la deuda de la dirigencia con el plantel oscila entre seis y nueve meses. El director técnico Joaquín Monasterio, en una declaración ese mismo día, aseguró que la directiva se comprometió a solucionar los problemas económicos con los jugadores, pero nuevamente incumplió su promesa.



La frustración es palpable entre los miembros del primer plantel, especialmente tras haber conseguido una victoria histórica en El Alto, donde derrotaron a Always Ready por 3-2. Los futbolistas sienten que, a pesar de su unidad y esfuerzo por sacar adelante al club, la dirigencia no atiende sus necesidades. Además, se cuestionan por qué no se les ha pagado con los ingresos obtenidos de la recaudación del clásico cruceño contra Blooming, disputado el 11 de agosto.



Este es el segundo paro que realiza Oriente en el mes; el primero ocurrió el 1 de agosto. Sin embargo, un día después, la dirigencia convocó a los jugadores en la sede de San Antonio para cancelar un porcentaje de los salarios adeudados. La situación actual es crítica, ya que el equipo no puede permitirse más días sin entrenamiento, especialmente con su próximo partido a la vista.



El encuentro está programado para el domingo a las 19:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, donde Oriente se enfrentará a Nacional Potosí en la fecha 13 del torneo Clausura. Actualmente, el Albiverde ocupa el quinto lugar en la tabla con 19 puntos y tiene la oportunidad de acercarse al podio si logra sumar los tres puntos ante los potosinos.



Por el momento, los jugadores están asistiendo a San Antonio, pero no están entrenando. Sin embargo, una fuente confiable indicó que el martes se ejercitaron por su cuenta en una cancha de la capital cruceña. La incertidumbre persiste en el ambiente, y los jugadores e hinchas esperan que la dirigencia actúe rápidamente para resolver esta situación y permitir que el equipo se enfoque en el próximo desafío deportivo.