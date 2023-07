Oriente Petrolero y Bolívar igualaron 1-1 en el 'Tahuichi'

Oriente tuvo un arranque arrollador. Fue amplio dominador durante los primeros minutos y en diversas ocasiones acechó el arco que defendía Carlos Lampe.



Sin embargo, las aproximaciones de los ‘Albiverdes’ no tuvieron mucho peligro.



Por su parte, Bolívar al no tener la posesión apeló al contragolpe e intentó sorprender a Wilson Quiñónez con algunos disparos de media distancia que se fueron desviados.



A los 10’ el local dio el primer golpe. Christian Alvarez habilitó perfectamente a Hugo Rojas y este definió entre medio de las piernas de Lampe. Fue el 1-0 de Oriente.



El ‘Refinero’ no cesó su presión y no dejaba jugar a Bolívar. El planteamiento táctico de Antonio Puche estaba resultando a la perfección.



Oriente era superior y aprovechaba el buen pie de Álvarez y la velocidad de Hugo Rojas para hacer daño a una frágil defensa bolivarista.



Beñat San José no encontraba respuesta en sus dirigidos y pedía mayor concentración en la marca.



Transcurrían 30 minutos y el ‘Refinero’ continuaba ahogando a la ‘Academia’ en salida. Bolívar estaba impreciso y no lograba pasar la mitad de la cancha con balón controlado.



A falta de 10’ para que culmine la primera mitad el encuentro fue perdiendo intensidad y Oriente cedió la posesión a su rival.



Sin embargo, los dirigidos por Puche seguían apostando por la verticalidad de Rojas. El extremo le ganó las espaldas a los defensores y definió por encima de Lampe pero el balón salió desviado al lado del poste izquierdo. Casi llegó el 2-0 a favor de Oriente.



En la última jugada de los primeros 45’ llegó el primer remate del conjunto paceño.



Lucas Chávez calzó el balón de volea y reventó el poste derecho de Quiñonez , inmediatamente Raúl Orosco finalizó la etapa inicial.