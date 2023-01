Oriente Petrolero ya partió al Beni para el amistoso ante Libertad Gran Mamoré

"Nuestro objetivo final es el 5 de febrero, fecha que inicia la División Profesional, pero creo que este partido amistoso nos servirá para ver cómo están los jugadores física y futbolísticamente. Sabemos que todavía no estaremos al 100%, pero vamos a dar lo mejor", comentó.

“Si el domingo estoy o no en la cancha lo decide el profe, pero lo importante es que ya me siento bien y que no tengo ningún tipo de dolor. Quedó atrás esa pequeña contractura que tuve en el gemelo”, afirmó el futbolista.