Oriente quedó eliminado del Apertura pese a ganarle a Wilstermann (2-1) en el Tahuichi

No hay vuelta, Oriente Petrolero quedó afuera del Apertura por series pese a la victoria por 2-1 ante Wilstermann en el Tahuichi. El equipo que comanda Víctor Hugo Antelo se quedó en la orilla , sumó 10 puntos en la tabla del grupo D y acabó tercero, detrás de GV San José que sumó 11 y avanzó a cuartos de final junto a Bolívar (16). Fracaso para el albiverde.

Es que no solo dependía de sí mismo, necesitaba ganar y que Bolívar le dé una mano, sin embargo, no se dio, más allá que en el Tahuichi se hizo la tarea luego de mantener vida con los goles de Carlos Ventura (46’) y Carlos Áñez (58’). El descuento de Jefferson Tavares (65’) le puso emoción, aunque el resultado no se movió. La desazón del público fue evidente.