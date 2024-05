Oriente: reviví las declaraciones de Ronald Raldes y ‘Tucho’ Antelo (videos)

La incertidumbre en Oriente Petrolero continúa. Luego del oscuro episodio suscitado el jueves en la sede de San Antonio, donde Luis Gutiérrez, defensor del primer plantel, tuvo un cruce de palabras con el ayudante de campo Luis Méndez y el director técnico Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, la solución parece estar lejos.



Y es que este viernes, el plantel se dio cita a la sede en horas de la mañana, pero el cuerpo técnico de ‘Tucho’ no apareció, lo que genera mayores dudas sobre su continuidad en el club.



Ronald Raldes, presidente de Oriente, había manifestado el jueves el conferencia de prensa que brindaría total respaldo al DT Antelo. Incluso, invitó a aquellos jugadores que no “quieran estar” a retirarse del club.



Para que no te perdás ningún detalle de este nuevo escándalo en campamento albiverde, EL DEBER SPORTS, te presenta las declaraciones más relevantes de Ronald Raldes y ‘Tucho’ Antelo.