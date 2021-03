Oriente sancionará económicamente al colombiano Dayro Moreno

Escucha esta nota aquí

La dirigencia de Oriente Petrolero investigó y comprobó que el delantero Dayro Moreno cometió un acto de indisciplina la noche del domingo, un día después de que el equipo refinero perdiera (1-0) en su visita a Independiente Petrolero de Sucre. Por tal motivo el colombiano será sancionado económicamente.

Hasta ahora no se sabía cuál iba a ser la determinación que tomaría la directiva, ya que la noche del martes, el departamento de prensa del club emitió una nota en la que no especificaba si habría o no sanción para el futbolista.

“A los socios y opinión pública se les comunica que debido a los últimos acontecimientos que se viralizaron e involucran al jugador Dayro Moreno, el club deportivo Oriente Petrolero rechaza los actos de indisciplina, así como los actos violentos. Es por eso que el club aplicará los reglamentos internos a quién corresponda”, decía el comunicado del club.

Los periodistas pidieron la palabra del presidente, Ronald Raldes, pero no hubo respuesta del departamento de prensa del club, y solicitaron que sea el gerente deportivo Sergio Galarza quien de alguna explicación y él accedió a conversar con los medios.

“Este es un tema que se debe tratar a puertas cerradas”, dijo Galarza a los medios de comunicación.

Una fuente, que prefirió el anonimato, dijo a DIEZ que el directorio sancionará al jugador económicamente, de acuerdo al reglamento interno. Para tal efecto los directivos, a la cabeza del presidente del club Ronald Raldes, volverán a reunirse para el monto de la sanción y luego notificar al futbolista.

Moreno fue sorprendido por hinchas de Oriente en un boliche y fue increpado al punto que casi llegan a agredirlo. Es la segunda vez, en menos de un mes, que el futbolista colombiano incurre en un acto de indisciplina.

