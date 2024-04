Oriente sigue en paro en medio de una difícil situación financiera

El club Oriente Petrolero se encuentra en medio de una crisis financiera que ha llevado a los jugadores y al personal administrativo a tomar una decisión drástica. Tras una reunión este lunes con la dirigencia, donde se esperaba la cancelación de deudas pendientes, los afectados se vieron decepcionados al no recibir el pago prometido.



La deuda, que asciende a entre 3 y 4 meses de salario a los jugadores desde el año pasado, ha generado un ambiente de tensión y descontento. Además, se suma el adeudo con el personal administrativo y los encargados de utilería, agravando la situación financiera del club.



Ante esta situación, los jugadores han tomado una postura firme: no regresarán a los entrenamientos programados para este miércoles a las 09:00 de la mañana si no se realiza el pago correspondiente. Esta medida de protesta busca presionar a la dirigencia para que cumpla con sus compromisos financieros.



Asimismo, se ha mencionado que el club arrastra deudas con impuestos nacionales, lo que agrava aún más la crisis económica por la que atraviesa. La falta de claridad y cumplimiento en los pagos ha generado malestar y preocupación entre los afectados, quienes exigen una pronta solución para poder retomar sus actividades de forma normal.



En este contexto, la incertidumbre y la tensión son palpables en Oriente, donde la falta de recursos económicos amenaza con afectar el desempeño deportivo y la estabilidad del club a corto y mediano plazo.