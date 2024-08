Oriente, sin margen de error ante un Royal Pari urgido de puntos

Luego de encajar su primera derrota en la era de Joaquín Monasterio, Oriente Petrolero buscará reivindicarse ante su gente este miércoles cuando enfrente a Royal Pari por la décima fecha del torneo Clausura de la División Profesional. El encuentro entre Albiverdes e Inmobiliarios está pactado para las 18:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera y será dirigido por el árbitro cochabambino Bruno Vera, quien será colaborado desde las bandas por sus coterráneos Willy Cáceres y Humberto Zapata.



La derrota ante Gualberto Villarroel San José en Oruro puso fin a una racha positiva de cuatro victorias al hilo, que habían catapultado al equipo dirigido por Monasterio a los primeros lugares del Clausura. Si bien era previsible no sumar de a tres en el estadio Bermúdez, los 'Refineros' aguardaban al menos un empate en su visita a Oruro, pero el desgaste físico fue notorio, concedieron demasiadas oportunidades al rival y retornaron a Santa Cruz con las manos vacías. Este traspié le significó a Oriente perder el segundo lugar de la tabla, siendo ahora cuarto con 15 unidades, igualado en puntos con Blooming que es tercero, aunque la academia goza de mejor diferencia de gol.



Es por ello que Oriente no quiere fallar en su presentación ante su público, ya que una victoria lo puede posicionar nuevamente en la segunda colocación, a dos puntos del líder Bolívar. Mentalmente y anímicamente, el equipo de Monasterio ha mostrado mucho progreso, aunque aún ha dejado ciertas dudas en su rendimiento y funcionamiento colectivo. Esto es algo entendible debido al escaso tiempo de preparación que ha tenido, pero se espera que frente a Royal el equipo empiece a mostrar cierta mejoría en su juego.



Joaquín Monasterio no tiene dudas en el armado de su equipo, aunque es muy probable que realice algunas rotaciones, tal cual lo viene haciendo en los últimos partidos con la única finalidad de dar respiro a los jugadores debido a la seguidilla de encuentros, pero aún sabiendo que el clásico cruceño frente a Blooming está a la vuelta de la esquina, el cual se juega el domingo a las 19:30.



Oriente Petrolero puede presentar el siguiente once titular este miércoles: Alejandro Torres; Fernando Vargas, Sebastián Álvarez, César García, Jorge Flores; Ricky Añez, Daniel Rojas, Hugo Dorrego; Kevin Salvatierra, Rashid Nacif y Gilbert Álvarez.



En el otro extremo aparece Royal Pari, un equipo que parece haber perdido el rumbo y que muestra serias deficiencias en cada uno de sus encuentros. El equipo de David de la Torre tiene la obligación de ganar para alejarse de la zona roja del descenso. La última derrota frente a Bolívar en condición de local ahondó aún más la crisis de un equipo que solamente ha sumado dos triunfos y un empate en lo que va del torneo Clausura.



El problema no solo pasa por el penúltimo lugar en el torneo actual, sino que también repite la misma posición en la tabla acumulada, aquella que define la permanencia y en la que está en puestos de descenso indirecto.



El 'Inmobiliario' se aferrará a los dos hombres que tiene en ofensiva: Matheus Alves y Emerson Mineiro, los brasileños que han mostrado ser las armas más peligrosas en un equipo que no encuentra una sólida respuesta colectiva.



El mexicano David de la Torre tiene previsto parar el siguiente once: Diego Méndez; Sergio Gil, Hallysson Padilha, Yosimar Quiñonez, Celín Padilla; Daniel Flores, Thiago Ribeiro, Tobías Moriceau, José López; Matheus Alves y Emerson Mineiro.