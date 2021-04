Oriente vence a Wilstermann e ilusiona a sus hinchas

Escucha esta nota aquí

Ganó, gustó y estuvo cerca de golear. Oriente Petrolero triunfó sobre Wilstermann por 4-2, este domingo, en el estadio Tahuichi Aguilera. La victoria limpió la mala imagen que había dejado frente a The Strongest (5-2) y ante Independiente (1-0). Los hinchas no dejaron de alentar, en un partido que marcó el retorno de los albiverdes a su localía.

Los goles fueron marcados por Alaín Niño de Guzmán (17’), Henry Vaca (65’), Dayro Moreno (69’) y José Alfredo Castillo (77’). Descontaron Serginho (61’) y Humberto Osorio (82’).

Oriente se quedó con el primer tiempo mostrando lo que los hinchas esperaban: entrega. Daniel Rojas, Alexis Ribera y Henry Vaca fueron los más destacados. Al frente tuvo a un conjunto aviador que no terminó de despegar en ese periodo.

Justamente Vaca, que dejó claro por qué lleva la camiseta ‘10’, fue quien le dio un pase a Niño de Guzmán para que anote el 1-0. Festejo con lágrimas del Tahuichi, que se acercó a la hinchada para celebrar su primer gol con la camiseta orientista (17’) con fiesta en las tribunas.

Un minuto después, Wilson Quiñónez se encargó de ahogar el grito de gol de Moisés Villarroel (18’), que intentó aprovechar una jugada de contragolpe de la visita.

En los primeros 45 minutos, Dayro Moreno no estuvo fino, pues se perdió tres opciones de gol frente a Arnaldo Giménez. El primer remate fue el minuto 21, pero se fue por arriba del arco del paraguayo. Después llegó en el 27’ y otra vez no tuvo fortuna, el balón pasó por un lado de la portería aviadora, tras un pase de Vaca. En el minuto 36, el '10' mostró sus excelentes condiciones a pura velocidad e inteligencia, pero Moreno no logró marcar el segundo. Con el 1-0 se fueron al descanso.

Victoria, con baile incluido

Todo apuntaba a que Moreno no iba a lograr celebrar su primer gol con Oriente. El delantero se lanzó en ‘palomita’, pero no llegó al balón. El centro fue de Montenegro (54’). Tres minutos más tarde, Gery Vargas le anuló un tanto a Vaca, por posición adelantada (57’).

El empate llegó y preocupó al conjunto de Erwin Sánchez. Serginho se encargó de colocar el 1-1, con jerarquía y el apoyo de Cristian ‘Pochi’ Chávez (61’). No pasaron ni cinco minutos y Oriente se volvió a levantar. En el 65’, Vaca anotó el segundo, tras una gran jugada de Montenegro (2-0).

La barra local no terminaba de festejar el 2-1 y llegó el tercero. Moreno superó a Cristian Coimbra y a Giménez para decretar el 3-1. El colombiano se sacó la camiseta y empezó a bailar a su ritmo. Faltaba el gol del ídolo de Oriente y llegó. Castillo anotó el 4-1, con el apoyo de Montenegro. La goleada parecía estar consumada, pero en una jugada fortuita Daniel Franco tocó el balón con la mano y el juez Vargas cobró la pena máxima (81’). Osorio lo cambió por gol. Final 4-2.

En el conjunto verdolaga debutaron Hugo Dorrego y Gualberto Mojica. Asimismo, mostró un funcionamiento colectivo que ilusiona a sus hinchas, pero aún es decimosegundo en la tabla (12).

Oriente visitará a Palmaflor el sábado 10 (17:15); mientras que Wilstermann recibirá a The Strongest el domingo 11, a la misma hora. Los dos encuentros corresponden a la cuarta fecha del torneo de la División Profesional.