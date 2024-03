¿Qué camino tendría Oriente Petrolero en caso de clasificar a los cuartos de final?

Oriente Petrolero se encuentra en una posición crucial en el Torneo Apertura. Con tres fechas por delante en la fase de grupos, el equipo se halla en el grupo D, compartiendo espacio con Bolívar, Wilstermann y Gualberto Villarroel.



Actualmente, Oriente Petrolero se sitúa en la tercera posición, apenas a un punto del segundo lugar, ocupado por Wilstermann. Para asegurar su paso a los cuartos de final, el equipo necesita asegurar al menos dos victorias en los tres encuentros restantes. Solo clasifican dos por grupo.



En caso de asegurar la segunda posición en su grupo, el equipo cruceño encararía un emocionante camino hacia las fases finales. Su posible llave de cuartos de final sería contra The Strongest, puntero del grupo A. En tanto, en las semifinales, el desafío se ampliaría con un enfrentamiento contra Universitario (puntero del C) o Blooming (segundo del B), según los resultados de otras llaves.



Por otro lado, si Oriente Petrolero logra obtener el primer lugar en su grupo, el adversario en los cuartos de final sería San Antonio, segundo del grupo A. En las semifinales, el equipo se mediría contra Nacional Potosí o Guabirá, primero del grupo B y segundo del grupo C, respectivamente.



Obviamente, Bolívar es el favorito a ser puntero del grupo D, por lo que esta opción es un poco utópica para Oriente Petrolero.