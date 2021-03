Quiñónez demanda a Oriente Petrolero por más de medio millón de dólares

Escucha esta nota aquí

Las malas noticias siguen llegando a Oriente Petrolero. El arquero Romel Quiñónez demandó al club por $us 522.000 ante el Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Exige el pago de sueldos devengados, porcentajes de salarios que fueron reducidos por la pandemia e indemnización por daños.

Según una fuente cercana a Quiñónez, su contrato era hasta este 2021, pero la dirigencia del club no cumplió con la deuda que sostenía con el futbolista para disolver el vínculo legal que los unía. Su último partido de titular lo jugó en Oriente el 2 de febrero de 2020, frente a Aurora.

El detalle del recurso presentado por Quiñónez es el siguiente: el pago de los sueldos de octubre, noviembre y diciembre de 2020 ($us 40.000); el saldo de los salarios de enero, febrero, marzo de 2021 (solo se le canceló $us 30.000); indemnización por daños ($us 318.000); tres meses de desahucio ($us 30.000); indemnización por tiempo de servicio ($us 10.000); aguinaldo 2020 y 2021 ($us 40.000) y el saldo de prima 2020 ($us 24.000) y 2021 ($us 30.000).

Quiñónez está trabajando desde hace unas semanas para recuperar su estado físico, bajo supervisión del entrenador de porteros Nery Quintana y también está recibiendo asistencia nutricional.