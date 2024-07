Rashid Nacif: “Feliz por marcar mi primer gol en Oriente, soy un hincha más”

Rashid Nacif se zambulló entre los defensores y, con su pierna derecha, envió el balón al fondo de las redes, marcando así su primer gol con el plantel profesional de Oriente Petrolero. Este tanto no solo significó una gran alegría personal para el joven atacante cruceño, sino que también le dio el triunfo a su equipo ante Wilstermann en el estadio Tahuichi, con un marcador de 1-0, permitiendo al equipo Albiverde asumir el liderato del torneo Clausura.



La emoción de un gol soñado



Tras el partido, Nacif compartió sus sentimientos sobre este momento tan especial en su carrera. “Solo pensé en festejar; es mi primer gol en el Tahuichi y estoy muy feliz. Mi familia siempre está apoyándome en las gradas, y es un orgullo que ellos me estén viendo pasar por este momento”, expresó con una sonrisa que reflejaba su alegría.



Nacif, quien ha sido formado en las categorías inferiores del club, también destacó la unión y el espíritu de lucha que existe en el plantel. “Quedarnos con uno menos en cancha marca un antes y un después. El técnico tuvo que hacer un cambio para ordenar tácticamente al equipo, pero en el banco de suplentes sentí el apoyo y la unión del grupo. Todos estamos luchando por el mismo objetivo, que es llevar a Oriente a lo más alto”, añadió, subrayando la importancia del trabajo en equipo.



Agradecimiento a la hinchada



El joven delantero no dejó de agradecer a la hinchada por su constante apoyo, tanto en los buenos como en los malos momentos. “Siempre agradezco a la hinchada; está en todo momento y es algo muy lindo. Yo soy hincha de Oriente desde chico, así que me siento identificado con ellos”, confesó, reflejando su conexión emocional con el club y su afición.



Desafíos por delante



Finalmente, Nacif fue consultado sobre los meses de sueldo que se le adeudan al primer plantel. Con una actitud positiva, respondió: “Es algo que se va a solucionar pronto; nosotros tenemos que seguir trabajando”, sentenció, mostrando su enfoque en el rendimiento y el compromiso del equipo a pesar de las dificultades.



Un futuro que ilusiona



Con la victoria ante Wilstermann, Oriente Petrolero no solo se posiciona como líder del torneo Clausura, sino que también muestra una clara evolución bajo la dirección del entrenador Joaquín Monasterio. La combinación de talento joven como Nacif y la experiencia de jugadores consagrados promete un mejor futuro para el club.