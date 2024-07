Regreso y oportunidad: Daniel Rojas y Miguel Villarroel se unen a Oriente Petrolero

Oriente Petrolero ha reforzado su plantilla con la incorporación de dos jugadores nacionales para afrontar el torneo Clausura de la División Profesional. A través de sus redes sociales, el club albiverde anunció este viernes la contratación del volante central Daniel Rojas y el extremo derecho Miguel Villarroel, quienes llegan procedentes de equipos paceños.



“Oriente informa a sus socios e hinchas, la incorporación de los jugadores nacionales Daniel Rojas y Miguel Villarroel , quienes formarán parte de nuestro plantel profesional y ya se encuentran habilitados para nuestro siguiente encuentro frente Guabirá este día domingo”, indica el posteo del club en redes sociales.



Daniel Rojas, de 25 años, es un jugador con experiencia en la División Profesional. Rojas debutó profesionalmente con el equipo refinero y llegó a portar el brazalete de capitán. Recientemente, estuvo ligado a The Strongest, pero no logró afianzarse en el equipo debido a la falta de continuidad. Su regreso a Santa Cruz representa una oportunidad para recuperar su mejor nivel y aportar su experiencia al proyecto de Oriente Petrolero.



Por otro lado, Miguel Villarroel, de 21 años, llega cedido por Bolívar. El joven extremo derecho ha alternado en varios partidos con el equipo millonario, pero debido a la fuerte competencia en el sector ofensivo, no pudo consolidarse como titular. Su incorporación a Oriente Petrolero le permitirá sumar minutos y experiencia en la máxima categoría del fútbol boliviano. Villarroel cumple con el requisito de sub-23 que exige la Federación Boliviana de Fútbol para los torneos de la División Profesional.



Ambos jugadores ya se encuentran trabajando bajo las órdenes del director técnico Joaquín Monasterio y han sido habilitados para debutar con la camiseta refinera. Ahora, el entrenador deberá evaluar si los incluye en la convocatoria para el partido de este domingo ante Guabirá (19:30), correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura.