Representante de Dayro Moreno revela que el colombiano demandó a Oriente Petrolero

Álvaro Muñoz, representante del futbolista Dayro Moreno, concedió una entrevista a Caracol Radio de Colombia la misma que repercutió en otros medios, en la que reveló que el delantero presentó una demanda en contra de Oriente Petrolero.

El agente del jugador no especificó en esta oportunidad a qué instancia se presentó dicha demanda ni el monto económico que reclama el futbolista cafetero.

“Ya demandamos, no pagaron nada, gente con falta de seriedad y del presidente Raldes (Ronald), porque creo que sigue de presidente… aunque no es bueno hablar cuando la persona no se puede defender”, expresó Muñoz.

Moreno, de 36 años, estuvo vinculado esta temporada al club refinero, pero cometió varios actos de indisciplina. El último ocurrió a mediados de noviembre, cuando fue sorprendido junto a otros jugadores consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar de concentración, motivo por el cual fue separado del primer plantel.

“La necesidad de demandar surgió ante incumplimiento total y falta de seriedad del club Oriente Petrolero, que tristemente tengo que decirlo deja mucho que desear y deja mal parado al fútbol boliviano”, añadió el agente.

En Oriente Petrolero, Moreno jugó 17 partidos y marcó cinco goles, pero estuvo permanentemente en el ojo de la tormenta por sus actos de indisciplina, incluso en una oportunidad los hinchas estuvieron a punto de agredirlo físicamente, porque lo sorprendieron en un boliche a altas horas de la noche con algunas copas de más.

Su representante no hizo público en qué equipo jugará la próxima temporada, pero suena el Deportivo Pasto y también Deportes Tolima, ambos de Colombia. El delantero jugó en su país en clubes como Once Caldas, Nacional, Junior y Millonarios.

