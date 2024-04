Reviví los mejores momentos del partido entre Oriente Petrolero y Wilstermann (videos)

No se le dio. Oriente Petrolero quedó eliminado del torneo Apertura de la División Profesional a pesar de haber vencido 2-1 a Wilstermann en condición de local. El equipo que dirige Víctor Hugo Antelo hizo su tarea, ganó, sumó 10 puntos en el grupo D pero acabó tercero, detrás de GV San José que hizo 11 y avanzó a los playoffs junto a Bolívar (16).



El conjunto refinero no solo dependía de si mismo, sino que debía aguardar que Bolívar le una mano en Oruro, situación que no se dio, ya que la academia cayó 2-1 ante GV San José, poniendo fin al sueño orientista de avanzar la siguiente instancia.





DIEZ, estuvo presente en el Ramón Tahuichi Aguilera y captó de cerca los momentos más importantes y trascendentales de la victoria y eliminación de Oriente Petrolero. No te perdás ningún detalle. ¡Mirá!