Rodrigo Venegas: “El gol de Bolívar llegó en nuestro mejor momento”

Rodrigo Venegas, director técnico de Oriente Petrolero, habló en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones luego de la derrota por 2-0 ante Bolívar en el Tahuichi.



“El primer gol de ellos llega en nuestro mejor momento, nos golpea fuerte. Fuimos mucho más profundo que en el partido anterior, nos acercamos más al arco rival, tuvimos varias oportunidades que no pudimos concretar y terminamos perdiendo el partido por detalles”.



“Lamentablemente no arrancamos bien, no sacamos los resultados que queríamos. El próximo partido es importantísimo, no porque sea un clásico, sino porque tenemos que empezar a sumar. Tenemos la oportunidad de acortar distancia en el grupo”, añadió.