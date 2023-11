Rodrigo Venegas: “Jugamos con el descenso en la espalda”

Oriente Petrolero se alista para disputar sus últimas dos finales del año en la División Profesional . El conjunto refinero venció a Vaca Díez el pasado lunes y logró escapar de los puestos de descenso, sin embargo , una derrota en la próxima fecha lo depositará nuevamente en la zona de peligro. Rodrigo Venegas, director técnico de Oriente, brindó una conferencia de prensa la tarde del miércoles y dejó sus sensaciones de cara al encuentro de este sábado frente a Always Ready.

“Desde el día que llegué, todavía no alcanzamos la forma de jugar que me agrada, pero no siempre se puede jugar como uno quiere, a veces jugamos con rivales duros, jugamos con la presión, jugamos con el descenso en la espalda. Hemos jugados los dos partidos en el Tahuichi con 30 mil personas”.