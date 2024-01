Rodrigo Venegas: “No todos los jugadores pueden vestir una camiseta tan pesada como la de Oriente”

Oriente Petrolero puso manos a la obra e inició su pretemporada pensando en los torneos de la División Profesional 2024. El equipo dirigido por Rodrigo Venegas va tomando forma y poco a poco vas sumando gente nueva.



Sin embargo, el director técnico chileno, aseguró que “no todos los jugadores pueden jugar en Oriente”.



“Hoy día necesitamos el entendimiento de ciertas situaciones. Nosotros queremos conformar el mejor equipo posible. Ustedes (periodistas) han visto que han llegado jugadores como Diego Bejarano, un referente de Bolívar y la selección nacional, eso es un paso adelante y nos permite potenciar nuestro plantel”, expresó.



“No solamente hemos buscado buenos jugadores, sino que tengan el carácter y el temperamento para jugar en un equipo como Oriente, es un equipo complicado en relación a la presión que ejerce el hincha. No todos los jugadores pueden vestir una camiseta tan pesada como la de Oriente”, añadió.



Además, manifestó su satisfacción por el medio campo que está conformando su equipo. Venegas considera que posee muy buenos jugadores en esa posición.



“Tenemos varios jugadores de características similares que me entregan mucha dinámica y recorrido. Por lo general a mi me gusta jugar con un volante de contención y otros interiores. Con los jugadores que tenemos hay podemos conformar un medio campo bien homogéneo”.



Finalmente, admitió que Rubén Cordano está próximo a convertirse en nuevo arquero de Oriente Petrolero.



“Ya se conversó la situación de Rubén. Estamos esperando la documentación entre Bolívar y Oriente para poder hacer efectivo el arribo de Cordano a nuestra institución”, concluyó.