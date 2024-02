Rodrigo Venegas: “Tenemos que ajustar algunos detalles en defensa”

Luego de perder el clásico cruceño ante Blooming por 2-1, Rodrigo Venegas, director técnico de Oriente Petrolero, aseguró que su equipo debe ‘ajustar‘ algunos detalles en la defensa.



“Tenemos que ajustar algunos detalles en el sector defensivo. En la salida del balón también se deben corregir algunas cosas como la velocidad del pase”, señaló el estratega chileno.



A pesar del resultado adverso, Venegas considera que vio un buen funcionamiento táctico.



“Para ser el primer partido me quedo conforme con el funcionamiento del equipo. Lamentable el resultado no fue el esperado. No pudimos darle curso al juego fluido que estábamos haciendo antes del segundo gol de Blooming”, concluyó.



En este partido Oriente sufrió la baja de tres jugadores: Diego Bejarano, Marcos Riquelme y José Enrique Flores.



El caso de Bejarano es el más grave, ya que este lunes se confirmó que el lateral tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y desgarro de meniscos.



En tanto, Riquelme y Flores solamente sufrieron golpes y fueron sustituidos por precaución, con el objetivo de resguardar su integridad física para los próximos partidos.



El debutará en el Torneo Apertura (por series) el conjunto refinero debutará ante Wilstermann en Cochabamba. Aún no hay fecha ni horario para este encuentro.