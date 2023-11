Rodrigo Venegas tras victoria ante Vaca Díez: “Es un tremendo respiro”

El equipo dirigido por Rodrigo Venegas derrotó por la mínima a diferencia a Vaca Díez de Pando, un rival directo, que lo complicó más de la cuenta la noche del lunes en el Tahuichi.



El entrenador chileno, conversó con el programa “Laboratorio Fútbol” en el post partido y destacó la labor de sus jugadores.



“Fue un partido durísimo para nosotros. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo. Esta victoria es un tremendo respiro que podemos tomar a falta de dos fecha para la finalización del torneo”.



“Todavía no podemos lograr lo que me gustaría, ser más asociativos, pero igual, esto se debe al momento que estamos viviendo. Esta situación afecta a todos. Es momento de poner la pelota al piso y mantener la tranquilidad”, añadió en relación a la idea de juego que busca plasmar en Oriente.



Finalmente se refirió al próximo partido que deberá afrontar su equipo. Los Albiverdes tendrán una visita complicada a El Alto. Always Ready será su rival de turno en el estadio Municipal de Villa Ingenio, un reducto en donde Oriente no ha podido sacar ni si quiera un punto en toda su historia.



“Todos los partidos son finales, esta parte del campeonato es muy importante para todos los equipos que estamos en esa zona complicada. El sábado tendremos un partido complicado. Always Ready siempre sale a ganar y más aún en su cancha”, concluyó.