Ronald Raldes: “Ex dirigentes trataron de perjudicar a Oriente con los arbitrajes”

Ronald Raldes no se guardó nada luego de la victoria sobre Wilstermann. El presidente de Oriente Petrolero rompió el silencio y aseguró que algunos ex dirigentes intentaron perjudicar al club.​

“Además, quiero denunciar a algunos periodistas. Han jugado sucio, vierten información que no es real. Emiten información errónea hacia los hinchas y socios de Oriente. Eso me ha molestado bastante, siempre he dado la cara, estoy en el club todos los días, me parece innecesario este tipo de operaciones", añadió.



Además, manifestó que a partir de la fecha empezará a ‘blanquear’ todo lo que suceda en Oriente Petrolero.