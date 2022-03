Ronald Raldes: “Hay que prepararse para estar a la altura de la competición”

Fútbol

Conozca a los rivales de los equipos bolivianos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

En la Sudamericana, Oriente Petrolero está en el grupo H con Junior (Col), Unión de Santa Fe (Arg) y Fluminense (Br) . Wilstermann, con Sao Paulo(Br), Ayacucho (Per) y Everton (Ch). En la Libertadores, Independiente está en el grupo A, The Strongest en el B y Always Ready en el E.