Ronald Raldes: “Lo importante es que el equipo agarre dinámica”

Ronald Raldes, presidente de Oriente Petrolero, restó importancia a los resultados que obtuvo su equipo en los dos partidos amistosos que disputó.



“Más allá de los resultados, acá lo importante es que el equipo agarré confianza y dinámica. Fueron los primeros amistosos que disputamos, uno de ellos ni si quiera se completó”, señaló sobre los partidos frente a Destroyers (0-0) y Guabirá (2-6).



“Vamos a llegar bien al torneo, eso es lo fundamental. Estos partidos nos sirven para agarrar ritmo de competencia y sacar conclusiones”, añadió.



Además, el titular albiverde se refirió a la ausencia de Maximiliano Ciare, quien aún no sabe si retornará al equipo.



“Con Caire hemos conversado en su momento. Ahora estamos en otra etapa, ya han pasado casi tres semanas desde que se inició la pretemporada. El tuvo algunos inconvenientes y no pudo asistir”.



“Estamos analizando con el cuerpo técnico no solo la incorporación de Caire, sino también en otra posición. Estos amistosos nos van a permitir saber si es necesario seguir reforzando el plantel y en qué puestos”, concluyó.



En el Torneo Apertura (por series), Oriente Petrolero forma parte del Grupo D junto a Wilstermann, Bolívar y GV San José de a Oruro.