Ronald Raldes, presidente de Oriente: "Cumplí con el 100% de lo que prometí en 2019"

¿Cómo o por qué decide ser dirigente?

- "Jugué bastante tiempo en el exterior, sobre todo en Argentina. Eso me abrió la mente en tema de gestiones deportivas. Vi el crecimiento de Rosario Central y Colón, en ese proceso de 9 años en el futbol argentino, tomé la decisión de aprender más sobre gestión deportiva (de manera académica). Tomé cursos en una universidad en Santa Fe. Siempre me llamó la atención el área administrativa de los clubes", comenzó a relatar sobre sus inicios en la gestión deportiva.

¿Hay diferencias en Oriente Petrolero desde que llegó Raldes?

Plantel y lesiones durante el 2023:

Balance de sus cuatro años:



Sobre el DT, ¿Cuál era el plan con 'Platiní y cual es el plan con Hoyos?

- "El plan era continuar con Erwin hasta el fin de la gestión. Ahora llegó Guillermo, y todos sabemos la capacidad que tiene. Yo no puedo mirar hasta las elecciones. No es un contrato con Ronald Raldes, es un contrato con la institución Oriente Petrolero. Tenemos que ser serios, por eso se le ha hecho un contrato de dos años a Guillermo, pensando en lo mejor para la institución. Hoyos es el perfil que necesitamos y es lo mejor para darle continuidad a nuestro plan de gestión deportiva".

Sobre refuerzos:

- No me gusta vender (humo), me gusta informar mediante la página cuando todo está cerrado. Es preferible cerrar y comunicar en la página oficial. Carlos Roca estaba con contrato y con todo acordado sobre la mesa para que renueve, y lo último que recibimos fue un mensaje de que no renovaba y a los cinco minutos lo estaban presentando en su actual equipo (The Strongest).