Ronald Raldes, presidente de Oriente: "Es un grupo bastante competitivo y parejo"

Al ser consultado sobre el poderío de Estudiantes de La Plata y Bragantino, el ex defensor de la Selección nacional indicó que "son dos clubes que juegan en ligas competitivas (argentina y brasileña), y también está Tacuary de Paraguay , que no hay que olvidarse de ellos, si están en la Copa es por algo. Tenemos que prepararnos y tratar de estar a la altura".

Bragantino no terminó bien el Brasileirao en el 2022, y Tacuary se encuentra en el último lugar del torneo 2023 de Paraguay, pero aún así, Raldes cree que esa actualidad puede ser otra en Sudamericana: "La actualidad de los equipos no dice nada. Esos son estadísticas o coyunturas actuales. En torneos internacionales eso no cuenta, son clubes que vienen de una liga competitiva, no hay que descuidar ningún aspecto".