Ronald Raldes, presidente de Oriente: "La deuda asciende a los 5 millones (de dólares), desde que asumimos hasta la fecha"

Luego de mucho tiempo en silencio, Ronald Raldes apareció. El presidente de Oriente Petrolero tocó varios temas y puntos sensibles que rodean al club refinero hoy en día. Mal presente deportivo, deudas acumuladas, amenazas de denuncias y roces con la FBF.

En lo económico, muchos rumores marearon al hincha sobre la deuda real del club. Ronald fue concreto, e indicó que "la deuda asciende a los 5 millones (de dólares), desde que asumimos hasta la fecha". El presidente de Oriente agregó en conversación con Facetas Deportivas que la deuda es manejable, ya que el 50% de esa cifra es una deuda que tiene el club con el directorio actual.

Siguiendo el tema deudas, Raldes informó que la deuda con los atuales jugadores asciende a los "dos o tres sueldos en algunos casos. Hay otros casos a los que se les debe un sueldo más (cuatro)".



Hace algunos meses se filtró que Impuestos Nacionales había intimado a Oriente a pagar una deuda pendiente. Esto fue confirmado por Ronald: "La deuda impositiva es de mi gestión, pero esperamos que la próxima semana se pueda gestionar y hacer un plan de pagos. Esto nos atora para recibir los pagos por derechos televisivos y pagos por sponsors".



Con respecto a las deudas con jugadores o entrenadores pasados, indicó que ya se negoció con todos (Jorge Correa, Jopito Álvarez, Antonio Puche, Guillermo Hoyos, etc), pero que Wilson Quiñónez queda pendiente. Según Raldes, esto se debe a que el arquero estaba exigiendo un premio grupal que no le corresponde.

"A Wilson le debemos un monto, pero él está queriendo cobrar un premio grupal y eso no corresponde. Les he pedido a los capitanes que hablen con él y hagan una distribución, porque ese monto hay que dividirlo y ahí se lo reconocemos", dijo Raldes en la conversación con Facetas Deportivas.

Pasando al tema deportivo, Raldes volvió a hacer hincapié en las numerosas lesiones del año pasado que tuvieron repercusión en la mala actualidad en el plantel y la no participación en torneos internacionales durante el 2024.

"El año pasado entramos en zona de descenso e hicimos varias incorporaciones. Eso nos hizo un desfase en el tema presupuestario. Siempre fuimos responsables, pero nos salimos del presupuesto y no llegamos a una Copa. Inclusive invirtiendo más, terminamos definiendo el descenso hasta la última fecha. Este año apostamos de nuevo, se armó un plantel competitivo y tampoco pudimos llegar a ser protagonistas del Apertura", reflexionó Raldes.

Aún así, con todos esos contratiempos, Raldes piensa que se han "armado buenos planteles", y además indicó que la 'lista negra' de jugadores desvinculados es falsa: "Son especulaciones. Yo no sé de dónde sale esa información. Hasta ahora no nos sentamos a planificar si es necesario reforzar. La última vez que hablamos quedamos en esperar a que terminen estas cuatro fechas y evaluamos. Todos tienen contratos, no hay nadie que cumpla contrato en junio. No hemos conversado ni con el DT ni con los jugadores sobre este tema de salidas".

Sobre los roces que tuvo con la FBF, y sobre si él es un complotador contra Fernando Costa, Raldes manifestó haberse sentido sorprendido por la manera en la que el presidente de la Federación se refirió al tema.

"Lo único que hemos pedido es la independencia de los árbitros. Queremos transparencia y reforma, y eso quiere decir que tienes que darle prioridad a otra cosa para que levante. Todos tenemos dificultades porque estamos priorizando otras cosas, no las bases. A mi me sorprendió la forma en la que él se refirió en el Congreso. No puede decirnos que estamos complotando contra él, nosotros lo hemos apoyado en sus decisiones", señaló el excapitán de la selección boliviana.



Para finalizar, Ronald Raldes tocó el tema de la asamblea que nunca realizó: "Honestamente, nosotros debemos una asamblea. Yo soy el que más reclamo para hacerla, ya casi está todo auditado. Falta que un vicepresidente ponga en orden sus temas. Él se ha comprometido a sentarse con contabilidad para que todo esté respaldado. Está todo auditado al 99% de la gestión 2022, y una vez cierre esa gestión, convoco asamblea, muestro los números y después prosigo con lo de 2023".



En adición, Raldes cerró indicando que no suele mostrarse o dar palabras en los medios o a los hinchas porque quiere salir con respuestas. Si bien había prometido ser "un libro abierto", el querer tener soluciones a todos los problemas que él conoce del club, hace que no sea tan accesible: "Están las puertas abiertas, pero han sido meses duros. yo entiendo que la gente se preocupe, pero también me ocupo de los asuntos".



Oriente Petrolero necesita con urgencia llegar a un torneo internacional. Solo así calmará las aguas económicas que están ahogando al club, y además bajará la bronca del hincha que no ve a su equipo campeón desde el 2010.

Lea también