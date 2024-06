Ronald Raldes: “Queríamos que ‘Tucho’ continúe pero no se pudo llegar a un acuerdo” (video)

Ronaldo Raldes, presidente de Oriente Petrolero brindó una conferencia de prensa este martes, en la que se refirió a la salida del director técnico Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, quien no llegó a un acuerdo con la dirigencia para continuar al frente del primer plantel. Raldes aseguró que hizo todos los esfuerzos para que el entrenador continúe en el club.



“Quiero comentarle al hincha y socio de Oriente que luego de dos semanas en las que mantuvimos negociaciones, no se pudo llegar a un acuerdo. Lastimosamente no se concretó un diálogo entre los jugadores y el cuerpo técnico para solucionar el tema que estaba pendiente entre ellos”.



“Como directorio queríamos que Tucho continúe, hicimos todas las gestiones pero no llegamos buen puerto. Por eso se tomó la decisión de rescindir el contrato. Le agradecemos a Tucho por toda su predisposición y profesionalismo en el tiempo que estuvo en el club”, añadió.



Raldes reiteró que mantuvo muchas reuniones con ‘Tucho’ Antelo y le brindó todo el su respaldo. “En todas la reuniones le manifestamos que queríamos que se quede, lo respaldamos, queríamos que siga al mando del proyecto, pero necesitábamos una reunión entre él y los jugadores, lastimosamente no se dio, no quiso conversar con el plantel profesional”.



Además, Raldes reconoció que el club mantiene una deuda pendiente con Tucho, que se acerca a los tres meses. “A Tucho se le deben tres meses, hemos hecho un arreglo con él y su cuerpo técnico el día lunes. Se le va a cancelar lo que se le debe.



Finalmente, el titular del club albiverde confirmó la salida del defensor Luis Gutiérrez, quien tuvo un altercado hace algunas semanas con el cuerpo técnico de Tucho Antelo.



“Luis Gutiérrez no va a seguir en el plantel. Teníamos una lista de jugadores que no iban a ser tomados en cuenta a partir del próximo semestre, analizamos el rendimiento de cada uno y ya tenemos conversaciones avanzadas. En el caso de Diego Bejarano no podemos tomar una decisión, él tiene una lesión y debe hacer su recuperación en el club”, sentenció.