Ronald Raldes rompió el silencio y confirmó agresión de Henry Vaca sobre Sergio Galarza

Por último, afirmó que Oriente no está atravesando por una crisis. “La realidad es que se perdió dos partidos: Royal Pari, Bragantino, después sucede, a cualquier club le pasa, están cinco, seis, siete partidos sin ganar, es fútbol esto, después no hay más, pasó un tema de vestuario que normalmente no pasa, pero ya se solucionó de forma interna. No hay más, no hay una crisis donde digás: Oriente no tiene demandas, no está por descender por quita de puntos, crisis de verdad la de 2019 cuando asumí yo”, concluyó.