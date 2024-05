Rubén Cordano, arquero de Oriente: "(Universitario) no podía llevarse ni medio punto"

Además, resaltó la importancia del regreso de Marcos Riquelme, quien ingresó en la segunda mitad del encuentro: "Marcos Riquelme es un jugador importante. Él venía de una lesión y trabajó muy duro para poder estar, hay que destacar su ingreso."



Por su parte, Rubén Cordano, arquero de Oriente Petrolero, expresó su satisfacción por el resultado: "Fue bronca. Era algo que teníamos atragantado y que necesitabamos que sacar y liberar la presión que vivimos como grupo. Dentro del camerín no hay quién nos tumbe, y queremos reflejar eso en la cancha. No era un partido fácil, era el subcampeón de la Copa pasada. Ellos tuvieron pocas ocasiones, pero tuvieron la pelota. De aquí no podían llevarse ni medio punto, y eso el grupo lo entendió y salió al segundo tiempo con todo."



De momento, Oriente se ubica noveno en la tabla acumulada con 13 puntos en 10 partidos jugados. En el Clausura, logró su primera victoria tras dos fechas y es undécimo.