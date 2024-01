Rubén Cordano jugará en Oriente Petrolero

Rubén Cordano vestirá los colores de Oriente Petrolero. El arquero nacional llegó a un acuerdo con la dirigencia albiverde y jugará en Santa Cruz durante esta temporada.



“Oriente informa a sus socios e hinchas, la incorporación de nuestro nuevo arquero Rubén Cordano, quien formará parte de nuestro plantel la temporada 2024. Bienvenido a Oriente, Rubén”, señala la publicación de bienvenida en la página oficial del club.



Tras un 2023 complicado, Cordano arriba a territorio cruceño luego de jugar durante tres años en Bolívar.



En la academia paceña, el arquero tuvo muchas altas y bajas sin poder consolidarse bajo los tres palos. Finalmente, este miércoles se despidió del club celeste con un emotivo mensaje.



“Hoy me toca despedirme de un gran club, un club el cual me abrió las puertas y me hizo sentir como en casa desde el primer día que llegué”, indicó el posteo.



El guardameta cerró el 2023 con pocos partidos jugados. Disputó ocho en total y mantuvo su arco en cero en tres oportunidades.