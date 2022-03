Sánchez: “El partido tuvo una intensidad que rara vez se ve en el fútbol boliviano”

Escucha esta nota aquí

Se jugó el choque de ida entre Oriente Petrolero y Royal Pari por la primera fase de la Copa Sudamericana. El triunfo se lo llevó el equipo refinero por 3-2 en un encuentro disputado a alta intensidad y en el que el DT del equipo ganador, Erwin Sánchez, consideró que sus dirigidos lo hicieron bien tanto en lo colectivo como en lo individual.

“Fue un encuentro parejo, bien disputado, el partido tuvo una intensidad que rara vez se ve en el fútbol boliviano. Hay que felicitar a los tres equipos: a Royal Pari, a Oriente y también a la terna arbitral por el buen trabajo que desempeñó. La gente que se dio cita al partido y los que vieron por televisión han debido quedar contentos”, expresó Sánchez.

Cuando se gana no todo es bueno y cuando se pierde no todo es malo. Haciendo honor a ese popular dicho en el fútbol, Platiní se refirió también a un aspecto que no lo dejó satisfecho por parte de sus pupilos.

“El juego aéreo no me gusto, perdimos muchas disputas aéreas, creo que estuvimos desconectados en esa faceta. Me gustó la intensidad, aunque eso fue de ambas partes, creo que tenemos que seguir pisando tierra firme, porque esto no está terminado, faltan algo más de 90 minutos. Obviamente que siempre pasa por nuestra idea lograr un buen resultado positivo que nos permita pasar a la siguiente fase”, agregó.

La revancha se disputará el próximo martes 15 de marzo, desde las 18:15, nuevamente en el estadio Tahuichi Aguilera. En dicha oportunidad los albiverdes harán de local.

“La vuelta va a ser dura, va a ser difícil, no va a ser fácil. Los equipos de Santa Cruz normalmente protagonizan partidos muy disputados, corridos y hay que pensar que el otro partido va a comenzar de cero”, finalizó.

