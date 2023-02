Sánchez se ilusiona con el Oriente modelo 2023 y asegura que con los dos torneos la gran beneficiada será la selección

“Este semestre todos estamos super ilusionados en poder hacer un buen campeonato. Tenemos variantes en diferentes puestos y eso nos complica, pero es mejor tener ese problema y no tener a quien meter”, afirmó Sánchez este martes en el programa Sucesos del Deporte.

Sánchez aseguró que no es partidario de los amistosos en las pretemporadas, pero que esta vez valoró el esfuerzo de la dirigencia para cumplir los tres cotejos internacionales (dos en Chile y uno en Paraguay), además del encuentro ante Libertad Gram Mamoré en Trinidad.

“Las pretemporadas son duras, por eso a mí no me interesa el resultado. Me interesa que lleguen al primer partido en su pico (alto rendimiento) para poder competir”, explicó el entrenador.