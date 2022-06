Sergio Galarza: “Los árbitros están matando al fútbol boliviano”

Escucha esta nota aquí

Sergio Galarza también manifestó su enfado, tras la eliminación de Oriente Petrolero del torneo Apertura con la victoria de Bolívar en los penales (7-6).



El ex portero nacional y ahora director deportivo del club refinero, lanzó el jueves duras críticas contra el árbitro del partido revancha, el orureño Javier Revollo, y de paso generalizó la labor que vienen cumpliendo los árbitros del país.

En contacto con la prensa, Sergio descargó lo que sentía en ese momento. “Están matando al fútbol boliviano los árbitros y ustedes (los periodistas) no dicen nada muchachos. Ese es el problema. No se preocupen por lo que pasa en la calle, sino de lo que pasa en dentro de la cancha”, sostuvo.

Galarza dijo que los árbitros de ambos partidos por cuartos de final ante Bolívar tuvieron un mal trabajo y el más perjudicado fue Oriente Petrolero.

“Los 180 minutos de los partidos el árbitro fue un desastre y nos perjudicaron. Nos cobraron dos penales en contra y no nos cobraron un penal a favor. No lo expulsaron a Justiniano (Leonel) que debió irse y después antes del minuto del partido amonestaron a Daniel Rojas para condicionarlo y expulsarlo después. Esto hay que analizar muchachos y no se dejen llevar por el resultado”, expresó Galarza.

