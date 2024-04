Servicio de Impuestos Nacionales ordena retención de recursos a Oriente Petrolero

A raíz de una deuda de Bs 3.322.775 del club Oriente Petrolero con Impuestos Internos, ésta última ordenó a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) retener los recursos que le ingresen al club por la televisación, lo que complica a la entidad albiverde presidida por Ronald Raldes Balcázar.



Según el documento que llegó a la secretaría de Oriente y de la FBF, la deuda es desde junio de 2023 hasta la fecha. Esta situación complica a la dirigencia de Oriente, que viene de sufrir un golpe en lo deportivo al quedar eliminado del torneo Apertura por no avanzar a cuartos de final.



“Se solicita la retención de los pagos que la entidad que representa deba realizar del contribuyente coactivado y su consiguiente remisión a la Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales”, dice parte del documento emitido.



En el mismo documento se establece un plazo de no más de 48 horas para retener el dinero que se le debe asignar al club, para garantizar la cancelación de la deuda que en estos momentos tiene Oriente. Si no tiene ningún vínculo con el club, la FBF debe demostrarlo con documentación.



Este inconveniente llega en un momento complicado ya que durante un mes Oriente Petrolero no podrá generar recursos desde el Tahuichi tras la eliminación del torneo. El plantel no se concentró el sábado reclamando deudas, lo que originó también molestia en la dirigencia y el plantel.