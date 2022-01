Solo faltan detalles para que Hugo Rojas sea presentado en Oriente Petrolero

Escucha esta nota aquí

Oriente Petrolero podría presentar este jueves al delantero cruceño Hugo Rojas como nuevo refuerzo. El atacante, de 28 años, estuvo este miércoles por la tarde en la sede refinera con el ex futbolista Raúl Justiniano, que es su representante.



“Es un hecho que Hugo jugará en Oriente este año. Solo faltan detalles para cerrar negociaciones ya que aún tiene contrato con Always Ready, pero lo importante es que hay acuerdo con las partes”, dijo Justiniano.

Rojas es un atacante cuyo juego se caracteriza por su velocidad y habilidad en la ofensiva.

Empezó su carrera en Universitario de Pando en el 2015. Después jugó en Sport Boys Warnes entre 2016 y 2019. Always Ready lo incorporó a sus filas la temporada 2020.

El año pasado jugó cedido en Blooming donde solamente marcó dos goles.

