Suárez Riglos a Ronald Raldes: "Entregue el club a gente que pueda salvarlo"

Mario Suárez Riglo, ex presidente de Oriente Petrolero, ha dirigido una carta abierta a Ronald Raldes, actual presidente del club, publicada este lunes en el diario impreso de EL DEBER. En la misiva, Suárez Riglo critica duramente la gestión de Raldes, señalando problemas económicos, crisis deportiva e institucional.



Suárez Riglo insta a Raldes a convocar una asamblea de socios para abordar la situación del club y sugiere que entregue la administración a personas capaces de salvarlo. La carta expresa preocupación por las deudas del club y la falta de transparencia en la gestión, y concluye con un llamado urgente a tomar medidas para evitar la desaparición de Oriente Petrolero.





Carta completa:



“Amigo Ronald Raldes: No creo que Ud. se queje tanto de mis reacciones contra su persona, yo lo he apoyado y también he defendido al club que quiero y por supuesto he criticado a los que actúan contra intereses del bien grande que es Oriente Petrolero y lo seguiré haciendo. Cuando candidateó, recordará que lo apoyaron varios dirigentes que ahora no están con Ud. y la bronca es que un presidente no había sacado campeón al club y ese mismo presidente defendió los intereses del club contra fuerzas externas en la FBF. Así subió Ud. y yo tenía la firme certeza que lo iba hacer bien, pues había estado en clubes grandes y por su excelente trayectoria deportiva. No se dio cuenta tras sus primeras acciones, que somos exitistas y deseamos siempre que nuestros colores estén en las primeras planas. No como Ud. decidió, el fútbol a la basura y pensemos en hacer sede. Fue fracaso rotundo y casi descendimos, pero ahora estamos peor.



Me motiva esta carta la lista de las deudas a los jugadores que se ha publicado, las deudas con el fisco, las deudas seguramente con varios dirigentes y vaya saber qué otras cosas más, ya que nunca se mostró un balance como lo establece el estatuto. Estamos cayendo al abismo, vemos cercana la desaparición de Oriente Petrolero, como entidad señera del fútbol cruceño, Las cosas han empeorado y su silencio es patológico, no responde a ningún llamado de ayuda que le podamos prestar. Hay que buscar soluciones que no perjudiquen su trayectoria deportiva, incluso de capitán de la Selección. Hay que salvar al club de su extinción, nivelarlo y hacerlo competitivo para que los socios vuelvan. Por lo tanto le insto, le ruego, por el bien de Oriente Petrolero, llame a una asamblea y entregue el club a gente que pueda salvarlo a Ud., devolverle el prestigio al club y que se comprometan a pagar todas las deudas, que incorporen jugadores que levanten el rendimiento del equipo y otras cosas más.



Ronald está todavía a tiempo de salvar a Oriente, su club, el club de todos los orientistas. Hágame caso.



Atentamente,

Mario Suárez Riglos”