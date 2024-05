Tensión en Oriente: fuerte discusión, empujones y por poco se agarran a golpes

Tensión en Oriente Petrolero. El grupo fue citado por el director técnico Víctor Hugo Antelo para las 15:30 de este jueves luego de haberse negado a entrenar un día antes en solidaridad con seis jugadores que fueron apartados. Entre estos estaba Luis Alberto Gutiérrez , que retrucó las observaciones del DT; hubo un cruce de ida y vuelta hasta que Tucho le pidió que se apartara " para no perjudicar más " a lo que Gutiérez respondió y entonces saltó el térmico.

" Aquí nadie te quiere a vos, solo tus lame ... ." le dijo el zaguero en un ambiente muy pesado. En ese momento, Luis Méndez, ayudante de campo de Antelo, salió en su defensa entre empujones, insultos y hasta uno que otro golpe de puño que no llegó a destino. El resto de los jugadores intervino para que el incidente no pasara a mayores aunque era difícil, porque Gutiérrez y Méndez seguían desafiándose con insultos de por medio.

Un día antes, se confirmó que, además de Gutiérrez, no iban a continuar en el plantel albiverde César Danco García , Cristian Árabe, Edemir Rodríguez, Hugo Rojas y Franz Gonzales. En solidaridad con ellos, el plantel no trabajó el miércoles tras la derrota ante Independiente en Sucre (2-3). La agria discusión de este jueves entre Gutiérrez y Tucho motivó incluso la intervención del presidente del club, Ronald Raldes, que llegó poco después.

Al darse cuenta que habían cámaras en las afueras de San Antonio, de común acuerdo decidieron ingresar a vestuarios donde la discusión continuó, pero ya con la presencia de Raldes que, según fuentes que merecen fe, estaba molesto por la información que se filtra desde la interna. Los seis jugadores que pueden ser apartados no tienen el respaldo del cuerpo técnico, pero sí del plantel, incluido el de los capitanes Hugo Dorrego y Marco Riquelme.

En un momento un personero del club se acercó a los medios y alertó que la barra estaba llegando a San Antonio y que no se hacía responsable de lo que podía pasar. Algunos periodistas recogieron sus cámaras por precaución, aunque hasta ese momento la reunión ya se había trasladado a los vestuarios. En ese encuentro no participó Gutiérrez y tampoco García que no estaba entre los que comenzó la jornada de jueves.