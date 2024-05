Torneo Clausura: Oriente Petrolero debuta ante Aurora en Cochabamba

Llegó el día. Oriente Petrolero se estrenará en el torneo Clusura, este domingo, cuando visite a Aurora en el estadio Félix Capirles, a partir de las 17:30, bajo el arbitraje del chuquisaqueño Edson Canedo. Para este encuentro, Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, director técnico del conjunto albiverde, no podrá contar con el delantero argentino Marcos Riquelme por lesión.



Sin embargo, Antelo no se tardó en encontrar al reemplazante de Riquelme. El estratega se inclinó por la jerarquía y experiencia de Gilbert Álvarez, quien hará dupla en ofensiva con Carlos Ventura, el delantero dominicano que fue pieza fundamental en la recta final del pasado torneo.



Gilbert Álvarez arribó a Oriente a principios de marzo, y desde entonces ha disputado 4 partidos: un gol y dos asistencias para el atacante de 32 años.



Bernal, el encargado de defender el arco



A ‘Tucho' Antelo se le presenta un desafío adicional debido a las sanciones que afectan a sus arqueros titulares, Rubén Cordano y Alejandro Torres, quienes se perderán las primeras dos fechas del torneo.



La situación ha obligado al cuerpo técnico a tomar decisiones rápidas, y es así como Joel Bernal, el tercer arquero del equipo, será el encargado de custodiar el pórtico refinero ante Aurora. El joven guardameta se alista para debutar en el primer plantel de Oriente.



Bernal, de 21 años, llegó al club en enero del presente año, procedente de Royal Pari. A pesar de su corta edad, ya ha demostrado sus cualidades y aptitudes bajo los tres palos, sin embargo no cuenta con un extenso recorrido en primera división.



Debutó en Royal Pari el 2023, lo hizo ingresando desde el banco. Luego, jugó un partido completo desde el vamos y encajó un gol. En total, suma 135 minutos en la máxima categoría del fútbol nacional.



Oriente Petrolero cerró entrenamientos el sábado en la mañana y de manera inmediatamente inició su concentración. El viaje a la sede del partido está previsto para el domingo a primera hora.