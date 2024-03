‘Tucho’ Antelo de cara al clásico: “Nosotros tenemos que ganar sí o sí”

“Nosotros tenemos que ganar sí o sí , porque de no hacerlo nuestra clasificación peligra bastante, vamos a entrar con la idea de sacar los tres puntos, sabiendo que los clásicos son partidos complicados, pero hay que ganarlo, esa es nuestra idea”, expresó ‘Tucho’.

“Van a ver un equipo totalmente al ataque, porque no nos sirve otra, porque Oriente no puede jugar a defenderse, a esperar que pasa, vamos a jugar a lo Oriente, a buscar el resultado, los jugadores han visto que se puede, lo hemos hecho en el primer clásico, pero lamentablemente no fuimos efectivos y el rival aprovechó las que tuvo y fue un justo ganador”, agregó el DT.